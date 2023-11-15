元富證發展普惠金融 獲最高檢測等級「無障礙網頁AAA標章」

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券今年持續優化完善「金融友善專區」網頁內容，並增加金融服務無障礙性，近日取得最高檢測等級「無障礙網頁 AAA 標章」，成為國內首家取得最高等級標章的券商，元富證表示，未來將持續推出普惠金融產品。

元富證總經理張清發表示，元富積極取得無障礙標章 2.1 版 AAA 等級標章，目的希望透過網頁操作機能的優化，使高齡、身心障礙投資人不再受限於視力、聽力、活動力等限制，可便利透過網頁瀏覽取得相關資訊。

元富多年來致力打造友善金融環境，善意對待身心障礙投資人，於元富官網「金融友善專區」提供多項友善措施等資訊，包括提供訊息公告、營業據點、服務專線、交易平台介紹、新手上路、金融友善措施等，並建置讓使用者可有選擇大中小不同字型大小的功能。

此外，元富另設有樂齡友善服務專線，以降低高齡投資人諮詢障礙，於各營業據點提供各式無障礙服務及導入預約手語翻譯服務，考量高齡及弱勢族群之數位落差，也設立檢舉專線和接受可以言詞提出申訴模式，確保弱勢族群權益。

此外，因應民法成年年齡下修至 18 歲及年輕投資族群大幅成長，元富證於分公司放置及官網建置投資風險宣導內容、舉辧投資諮詢活動及線上講座，實施金融教育推廣，強化年輕人的投資風險意識和理財觀念。