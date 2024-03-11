〈焦點股〉廣達2月營收回神年月雙增 資金簇擁勁揚

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-11 11:38

廣達 (2382-TW) 持續受惠 AI 伺服器挹注，帶動 2 月營收年月雙增，月增 15.6%，年增 1.1%，不受工作天數少影響。廣達今天買盤湧進，盤中一度漲逾半根停板，最高漲至 254.5 元，力拚站回所有均線。

廣達今天早盤以 243.5 元開高走高，盤中一度漲逾半根停板，來到 254.5 元，雖隨後漲幅收斂，但仍上漲超過 2%，成交量超過 3.2 萬張。

廣達 2 月營收 842.93 億元，月增 15.6%，年增 1.1%。累計今年 1 至 2 月營收 1572.3 億元，年減 9.3%。不過即便廣達旗下以消費性產品為大宗，2 月筆電出貨 290 萬台，與 1 月持平，無明顯衰退。