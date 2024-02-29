〈焦點股〉兩年來首見 比特幣升破6萬美元 板卡股群起攻漲停

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-29 10:27

比特幣價格在 228 休市期間升破 6 萬美元，為兩年多來首見，今 (29) 日淩晨 1 點多一度突破 64,000 美元，台板卡概念股跟進飆漲，撼訊 (6150-TW)、映泰 (2399-TW)、麗臺 (2465-TW) 攻上漲停，承啟 (2425-TW)、華擎 (3515-TW)、捷波 (6161-TW) 漲幅逾半根停板。

比特幣價格狂飆，24 小時內飆升近 10%，突破 64,000 美元大關，為 2021 年 11 月牛市尾聲以來的最高水準，今年以來比特幣已累計上漲超過 50%。此外，Blackrock 比特幣現貨 ETF 成交量更達「瘋狂」 新高，單日成交量突破 100 億美元。

針對顯卡市場，法人認為，去年高階顯卡上市後，雖然銷量沒有成長，不過 ASP(平均單價) 有所增加，整體銷售金額並未下滑，預期市場庫存去化恢復穩健，加上 AI 應用需求增溫，今年整體顯卡出貨量有望回升。