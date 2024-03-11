比特幣驚驚漲一度衝破7萬美元 台板卡廠走勢分歧

市場預期，美國聯準會 (Fed) 年中有望降息，今年全球資本市場不斷走高，不僅 黃金 火紅， 比特幣 也驚驚漲。根據外媒引用 加密貨幣 稅務平臺 CoinLedger 研究報告表示，由於減半事件、 比特幣 供應量將減少，2024 年 比特幣 價格有望推高至 11.5 萬美元以上。

比特幣狂飆的利多，也讓比特幣近來漲勢強勁，在剛剛過去的 2 月，大幅上漲逾 40%，今年來累計勁揚逾 60%。台股傳統「比特幣概念股」成為市場矚目焦點。