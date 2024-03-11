比特幣驚驚漲一度衝破7萬美元 台板卡廠走勢分歧
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-11 10:33
加密貨幣比特幣上周五 (8 日) 一度突破 70,000 美元大關，再創歷史新高，不過今 (11) 日走勢不給力，上午一度跌破 69,000 美元，台板卡股今日走勢分歧，其中技嘉 (2376-TW) 最強勢，早盤漲幅一度勁揚 4%；精英 (2331-TW) 緩步墊高，上漲約 1%；捷波 (6161-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW) 力守盤上。
市場預期，美國聯準會 (Fed) 年中有望降息，今年全球資本市場不斷走高，不僅黃金火紅，比特幣也驚驚漲。根據外媒引用加密貨幣稅務平臺 CoinLedger 研究報告表示，由於減半事件、比特幣供應量將減少，2024 年比特幣價格有望推高至 11.5 萬美元以上。
比特幣狂飆的利多，也讓比特幣近來漲勢強勁，在剛剛過去的 2 月，大幅上漲逾 40%，今年來累計勁揚逾 60%。台股傳統「比特幣概念股」成為市場矚目焦點。
技嘉在主機板與顯卡出貨維持高檔、AI 伺服器出貨續增，第一季淡季不淡，2 月營收合併營收 139.69 億元，月減 17.5%、年增 38.5%；累計前 2 月營收 308.99 億元，年增 68.8%。
華擎去年受到景氣不佳影響，伺服器、IPC 表現較為疲弱、基期較低，法人看好，今年有望在伺服器動能回升、IPC 恢復成長，加上板卡出貨保持穩健，今年營運拚成長。
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