信錦去年獲利回溫純益年增7成 EPS 5.12元擬配息4.11元

信錦表示，雖然去年上半年受到產業庫存調整影響，但隨著步入旺季，出貨量回溫，加上產品組合改善以及成本控制效益顯現，本業獲利顯著成長，且業外受惠於 美金 兌 台幣 升值的匯兌收益貢獻，推升整體獲利表現回溫。

根據研調機構調查指出，2024 年 PC 產業在人工智慧整合、個人電腦換機週期等因素推動下，可望迎來小幅成長回溫。信錦表示，將持續整合集團資源，布局新產品應用與客戶範疇，擴大業務觸角有助集團轉型，推升長期營運動能，同時優化生產據點的效率。