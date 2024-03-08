信錦去年獲利回溫純益年增7成 EPS 5.12元擬配息4.11元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-08 17:38
軸承廠信錦 (1582-TW) 今 (8) 日公告去年財報，稅後純益 6.42 億元，年增 73%、每股純益 5.12 元，公司董事會決議，每股擬配息 4.11 元，配發率 8 成，若以今日收盤價 80.2 元計算，現金殖利率 5.1%。
信錦去年營收 87.69 億元，年減 10.6%，毛利率 22.1%，年增 5.6 個百分點；營業利益 7.8 億元，年增 127%、營益率 8.9%，年增 5.4 個百分點；淨利率 7.3%，年增 3.5 個百分點。
信錦表示，雖然去年上半年受到產業庫存調整影響，但隨著步入旺季，出貨量回溫，加上產品組合改善以及成本控制效益顯現，本業獲利顯著成長，且業外受惠於美金兌台幣升值的匯兌收益貢獻，推升整體獲利表現回溫。
根據研調機構調查指出，2024 年 PC 產業在人工智慧整合、個人電腦換機週期等因素推動下，可望迎來小幅成長回溫。信錦表示，將持續整合集團資源，布局新產品應用與客戶範疇，擴大業務觸角有助集團轉型，推升長期營運動能，同時優化生產據點的效率。
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