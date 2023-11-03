信錦Q3純益季增47% EPS 2.03元 前三季每股賺3.72元

軸承廠信錦 (1582-TW) 今 (3) 日公告第三季財報，稅後純益 2.51 億元，季增 47.5%、年增 55.9%，每股純益 2.03 元，單季賺贏上半年；前三季稅後純益 4.6 億元，年增 33.9%，每股純益 3.72 元。信錦認為，隨著庫存修正已近尾聲，產業明年可望迎來小幅成長。

信錦第三季營收 25.16 億元，季增 16.4%、年增 2.4%；毛利率 25%，季增 5.4 個百分點、年增 8.5 個百分點；營益率 12.7%，季增 6.9 個百分點、年增 10.3 個百分點。

信錦說明，第三季受惠產業旺季主要產品出貨回溫、產品組合改善，營收及毛利率向上，帶動整體獲利表現；累計信錦前三季營收 65.08 億元，年減 18.9%、毛利率 20.9%，年增 5.2 個百分點、營益率 7.4%，年增 4.2 個百分點。

信錦表示，上半年訂單仍受客戶庫存調整影響，前三季營收走弱，但隨著高階機種出貨增加、產品組合優化、成本控管及各廠區生產製程效益的逐步顯現，毛利率優於去年同期，也推升獲利表現。

展望明年，信錦認為，根據研調機構調查指出，今年 PC 產業仍面臨各項不確定的挑戰，但庫存修正已近尾聲，產業有望在明年迎來小幅成長。將整合集團資源、創新研發提高競爭力，布局新產品應用與客戶，以因應市場的快速變化。