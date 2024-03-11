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鉅亨新視界

〈走進中國〉中國汽車在國外越來越受歡迎 卻運不出去......

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-11 08:00

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中國汽車在國外越來越受歡迎，卻運不出去。（圖：Shutterstock）

大家可能都知道，2023 年中國汽車出口量達到 491 萬輛，超過日本、德國、南韓等傳統汽車出口大國，首度躍居全球第一。

中國汽車出口賺回來外匯，拉動經濟，功不可沒。

不過，中國的汽車運輸船運輸能力佔全球的比率不到 3%。

汽車運輸船怎麼就成了中國的短板？

《界面新聞》官方財經號《正解局》指出，論及國際貿易（貨物貿易），現在的運輸方式主要就是海陸空三種。

一般高附加值、重量輕，或者時效性要求高的貨物，像是晶片，或者疫情期間的疫苗，就是飛機運。

鐵路、公路，跨國境運輸的貨物也有，比如中歐班列。

但是，汽車出口最主要的運輸方式還是海運，用運輸普通貨物那種貨櫃也可以，但這樣太費事了。

所以，汽車海運需要用到一個十分重要的船型：

滾裝船。

滾裝船，看名字其實就可以知道，它主要運輸帶輪子（能滾動）的貨物，最常見的有汽車、卡車，還有機械設備，甚至是火車。

一般情況下，滾裝船的尾部或者側面可以打開，不用起重機，船員直接把汽車一輛輛開進船艙，在甲板上一層一層停好，再固定好，就可以出海了。

滾裝船每年都有新造好的，也有退役的，所以，現在全世界到底有多少滾裝船，沒人能給出百分百準確的數字。

一般估計，處於營運狀態的汽車滾裝船大概有 700 多艘。

不過，全球滾裝船的運力份額，主要在日本、挪威、南韓、以色列等國家手上。

這不難理解，日本和南韓是傳統汽車出口大國，豐田就有自己專用的包租船。

挪威、以色列，也一直是海運大國。

正是這樣，所以，中國汽車廠商不得不面臨一個尷尬情況：

中國汽車，尤其是電動車，在國外越來越受歡迎，卻運不出去。

一艘 6,500 車位的滾裝船，一年期的租金費用，早先基本上是一天 2 萬美元上下。

到 2021 年之後，費用開始飛漲，一直漲到 12.35 萬美元。

哪怕是這樣，很多中國車廠捧著錢，卻還是租不到船。

滾裝船運力具體到主要企業，中國的中遠海特只能排全球第 35 名。

這也不奇怪。

因為，中國汽車長期以國內貿易為主，過去滾裝船的需求量不大。

可是，特斯拉在中國設廠，加上中國自主汽車品牌崛起，中國汽車出口隨之強勢突破。

中國汽車出口量在 2012 年突破 100 萬，2021 年突破 200 萬，2022 年突破 300 萬，2023 年直接衝到 491 萬。

出口衝得太快，但滾裝船的生產周期通常要 15 個月左右。

大家爭相出海，也就出現了「幸福的煩惱」：

出海的船不夠用了。






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