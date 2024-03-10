北極星-KY掌握GLP-1開發技術 將進軍東南亞市場

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-10 09:50

北極星 - KY(6550-TW) 併購霖揚生技後，掌握類升糖素胜肽 - 1 (GLP-1，俗稱瘦瘦針) 產品開發技術，此藥品被視為醫藥界有史以來及未來十年最熱銷的產品。北極星表示，已經與東南亞重量級醫藥公司洽談，將積極開拓市場。

北極星看好 GLP-1 前景，去年底宣布斥資 20 億元併購霖揚生技，並延攬原霖揚生技董事長徐展平擔任北極星集團總經理暨執行長。徐展平表示，當初霖揚生技已合成 GLP-1，不過礙於資金有限遲遲無法大規模投入量產，現在有北極星集團的資源支持，將全力以赴掌握這百年一遇的商機，目前正在採購量產設備和整建生產線，計畫年底前進行量產。

北極星也積極赴搶攻東南亞市場，在星展銀行的安排下與東南亞重量級的醫藥公司及投資人洽談，均紛紛表達合作意願，北極星將採取與各國在地公司合作、甚至合資的策略，期能以最快的速度開拓市場。

北極星董事長陳鴻文指出，霖揚生技的併購是好事，北極星有新團隊和新產能並建立第二個成長引擎，在徐展平帶領下現在雙方團隊已經完全融合，並非常感謝所有促成這個天作之合併購案的人。

北極星目前持有霖揚生技 9 成以上股權，日前發重訊公告，公司遭要求支付英屬開曼群島商「IIH Strategic GP, Inc.」900 萬美元費用。而 IIH 設立於開曼群島的公司，曾任北極星獨董的戴章揮是該公司的經理人。對此，陳鴻文指出，可能雙方認知有很大落差，北極星已請專業律師依法處理，將在近日內提出聲請異議，以維護全體股東權益。