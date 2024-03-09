鉅亨網新聞中心 2024-03-09 10:24

針對美國當局推進封鎖抖音的作法，前美國總統川普在自家社群平台「Truth」上表示：「如果幹掉抖音，那臉書和祖克伯的業務將會翻倍。我不希望在上次選舉中作弊的臉書做得更好。他們才是（美國）人民真正的敵人。」

美國國會眾議院「美中戰略競爭特別委員會」3 月 5 日公佈一項立法提案，要求中國科技公司字節跳動在 165 天之內剝離旗下的社交平台抖音，否則抖音將在各大應用 商店禁止上架。 僅僅兩日後，美國國會眾議院能源和商務委員會就以 50 比 0 全票投票通過該提案。

白宮態度也較先前更清晰，白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 稱讚該提案，並表示拜登總統也盼望該法案通過。

美國商務部長雷多蒙 (Gina Marie Raimondo) 讚許兩黨全面的立法努力，讓美國能夠解決外國 app (包括抖音在內) 構成的「真正的國安威脅」，但她沒有表態支持眾議院的這項法案。

自 2020 年到 2024 年，每到美國選舉年，就有美國政客將「政治黑手」伸向抖音。路透社報導指出，此回能源和商務委員會的投票結果是自川普 2020 年封鎖抖音未果以來，當局對抖音最猛烈的打擊。當地時間 3 月 11 日，美國國會眾議院就將「馬不停蹄地」對這項立法提案進行快速投票表決。

然而，抖音擁有 1.7 億美國用戶，在當地廣受歡迎，因此該法案在今年獲得通過的難度不小。

《紐約時報》報導，3 月 7 日當天，抖音向其用戶推送了平台恐遭美國國會立法封鎖的消息，大量抖音用戶致電美國國會辦公室，要求議員投票反對該法案。

對此，有眾議員直指抖音「脅迫」用戶抵制法案，抖音則反擊稱，美國國會議員的職責理當聽取民意。