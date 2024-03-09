〈熱門股〉受惠半導體景氣回溫 漢磊、嘉晶低檔反攻拉長紅K

漢磊股價已經整理 2 年，周五以 55.6 元開高走高，盤中帶量強攻漲停鎖住 61 元，一掃本周連 4 黑 K 陰霾，成交量 9479 張。觀察三大法人本周籌碼動向，三大法人合計買超 2015 張，主要以外資操作為主。嘉晶方面，周五同樣開高走高，於盤中亮燈漲停鎖住 56.3 元，也擺脫本周連 3 黑 K 窘境，成交量 4123 張。

漢磊先前指出，雖然第一季訂單能見度仍不高，不過在車用、工業以及綠色能源產業需求帶動之下，樂觀看化合物半導體後市，隨著半導體景氣逐步回溫，加上客戶產品規格完成升級，有望推升漢磊營運。嘉晶則受惠下半年磊晶需求恢復，今年業績也可望成長。