〈熱門股〉受惠半導體景氣回溫 漢磊、嘉晶低檔反攻拉長紅K
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-09 10:12
受惠今年半導體市場景氣回溫，加上下半年矽磊晶需求逐步恢復，激勵晶圓代工廠漢磊 (3707-TW)，以及磊晶廠嘉晶 (3016-TW) 周五 (8 日) 低價反攻勁揚，日 K 線爆量拉出長紅 K，雙雙亮燈漲停，一掃本周連續黑 K 陰霾。
漢磊股價已經整理 2 年，周五以 55.6 元開高走高，盤中帶量強攻漲停鎖住 61 元，一掃本周連 4 黑 K 陰霾，成交量 9479 張。觀察三大法人本周籌碼動向，三大法人合計買超 2015 張，主要以外資操作為主。嘉晶方面，周五同樣開高走高，於盤中亮燈漲停鎖住 56.3 元，也擺脫本周連 3 黑 K 窘境，成交量 4123 張。
漢磊先前指出，雖然第一季訂單能見度仍不高，不過在車用、工業以及綠色能源產業需求帶動之下，樂觀看化合物半導體後市，隨著半導體景氣逐步回溫，加上客戶產品規格完成升級，有望推升漢磊營運。嘉晶則受惠下半年磊晶需求恢復，今年業績也可望成長。
漢磊 2 月營收 4.59 億元，月減 10.87%，年減 18.13%，累計今年 1 至 2 月營收 9.73 億元，年減 16.6%。嘉晶尚未公告 2 月營收，1 月營收 3.53 億元，月增 8.97%，年減 7.37%。
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