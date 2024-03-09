台股站上2萬點里程碑、台積電市值飆上20兆元、2月CPI年增破3%，本周大事回顧。

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-09 13:10

台股周五 (8 日) 在台積電大漲下，站上 2 萬點里程碑；台積電周五股價最高攻上 796 元的歷史新高價，市值也飆上 20 兆元；2 月消費者物價指數 (CPI) 年增率衝上 3.08%，創 19 個月以來新高，以下為本周大事回顧：

台股大怒神！衝破 2 萬點後跳水震盪逾 400 點 收漲 91 點

台股周五 (8 日) 再創新高，在台積電大漲帶動下，最高漲至 20065.5 點，站上 2 萬點里程碑。不過隨後坐上大怒神，盤中急挫一度翻黑，上下震盪超過 400 點，終場漲 91.8 點或 0.47%，以 19785.32 點作收，成交量放大至 5713.56 億元。

台積電續寫 796 元新高價 市值飆上 20 兆元

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 週四 (7 日) ADR 再度飆漲 5.39%，周五 (8 日) 台灣普通股也跟進續揚近半根，開盤最高即攻上 796 元歷史新高價，市值也衝破 20 兆元，達 20.64 兆元。另外，台積電也於周五公布 2 月營收，受農曆春節工作天數較少影響，2 月營收約 1816.48 億元，月減 15.8%，年增 11.3%，累計前 2 月營收為 3974.33 億元，年增 9.4%。

台灣 2 月 CPI 年增破 3% 創 1 年半來新高 醫療費用漲聲響

主計總處周四 (7 日) 公布我國 2 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率衝上 3.08%，創 19 個月來新高，主要因農曆年節月份與去年不同，比較基期較低，不過，香蕉和番石榴 (芭樂) 均漲超過 50%，計程車資、旅館住宿費、中藥、診所掛號費也漲 10% 上下，使民眾對物價上漲壓力感受深；若就前 2 月來看，平均 CPI 年增率為 2.43%，仍明顯高於通膨警戒線 2%。

1 月製造業景氣燈號亮黃紅燈 近 2 年半首見

台灣經濟研究院周四 (7 日) 公布 1 月整體製造業景氣信號值，較上月增加 3.85 分至 16.04 分，燈號亮代表景氣揚升的黃紅燈，是 2021 年 10 月以來首見，台經院指出，全球製造業前景已出現改善。

大立光前 2 月營收 78.56 億元年增 34.82% 3 月出貨動能增強

光學元件股王大立光 (3008-TW) 在 2023 年 11 月營收以 67.9 億元改寫歷史新高後，營收呈現季節性連續下滑，大立光周二 (5 日) 公布 2024 年 2 月營收再下滑爲 33.87 億元，月減 24.17%，年增 31.95%，大立光在 3 月工作天數增加之下，出貨動能相對 3 月增加。

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