Q1財測黯淡影響 Marvell盤前股價跌逾5%

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-08 21:07

IC 設計大廠邁威爾科技 (Marvell Technology) 周五 (8 日) 美股盤前股價一度下跌 6%，此前該公司公布疲軟財測，其人工智慧 (AI) 網路設備訂單的成長被無線和企業市場需求的持續下滑抵銷。

另一方面，規模更大的競爭對手博通 (AVGO-US) 前一交易日股價也下跌 2%，儘管該公司預測人工智慧相關晶片將在今年帶來 100 億美元的銷售，但維持全年展望。

截稿前，邁威爾 (MRVL-US) 周五盤前股價下跌 5.63%，每股暫報 80.30 美元；博通 (AVGO-US) 股價下跌 1.7%，每股暫報 1,383.10 美元。以邁威爾交易價格每股 80.20 美元計算，其市值將損失超過 40 億美元，而博通的市值將損失超過 150 億美元。

TECHnalysis Research 的分析師 Bob O"Donnell 表示：「邁威爾和博通的業績表明，儘管整個半導體行業的情況正在改善，但當前季度的預測仍低於市場的預期。」

這兩家公司一直在努力應對雲端服務供應商和電信業者等客戶的需求疲軟，這些客戶在疫情期間迅速增加庫存以避免供應緊張，目前正在清理庫存。摩根大通分析師表示，「大幅降低出貨需求以消化過剩庫存」影響了邁威爾。

根據 LSEG 的數據，邁威爾預估第一季 (本季) 調整後每股獲利為 0.23 美元，上下浮動 0.5 美元，市場預估為 0.40 美元、淨營收為 11.5 億美元，上下浮動 5%，也低於市場預期。