LED車燈出貨遞延認列 邑昇8月營收月增14.45%

邑昇實業 (5291-TW) 今 (8) 日公布 2023 年 8 月營收 8645 萬元元，較上月增加 14.45%，年減 333.29%，前 8 月營收 6.52 億元，年減 39.52%，8 月營收成長主要係因 LED 車燈遞延訂單於 8 月認列挹注。

邑昇指出，全球通膨情況漸緩，終端零售消費力道逐步回溫，有助重啟拉貨動能，同時看好 e-bike 市場規模擴增，將持續開發新產品，並拓展海外布局，為公司挹注營收成長動能。

邑昇 2023 年 8 月營收較上月增加 14.45%，主要係因 LED 自行車燈事業配合客戶調節出貨節奏，遞延訂單出貨挹注，而全球通膨升息情況已逐步放緩，下游庫存亦逐步下降至合理水位，加上即將進入年底歐美感恩節銷售旺季，可望提升終端消費力道，加快庫存去化速度，推升未來拉貨動能。

PCB 事業方面則持續穩定出貨，由於邑昇 PCB 產品應用廣泛，涵蓋網通、工控、IC 等領域，能有效分散單一產業風險，且產品屬於客製化利基型市場，為邑昇穩定營收基礎。

邑昇自有 e-bike 電動輔助自行車品牌「DOSUN」，包含經典款 CT150、貨車款 e-cargo CG135、公路車款 e-Road RT100、青少年款 e-GRAVEL 與幼兒滑步車 e-Balance 等，針對多種用途與不同年齡層打造之產品，其中貨車款 e-cargo CG135 為邑昇以利基市場為核心的代表作，主打海外利基市場，近年來歐美地區持續對 e-bike 產業進行補貼並改善各項基礎設施，產業發展前景明確，公司持續耕耘 e-bike 電動輔助自行車，搶占歐美節能減碳環保商機。

邑昇觀察終端庫存水位過高問題將進入尾聲，加上公司積極布局 e-bike 事業，受惠全球節能減碳與永續發展意識抬頭，將持續與海外當地經銷夥伴共同合作拓展業務版圖，對未來營運發展空間正向看待。