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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至79.55元，預估目標價為5065元

鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:11

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由77.92元上修至79.55元，其中最高估值96.87元，最低估值59.32元，預估目標價為5065元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年 2027年
最高值 96.87(96.87) 127.93 215.06 331.91
最低值 59.32(59.32) 90 120.78 331.91
平均值 79.64(79.14) 112.72 167.92 331.91
中位數 79.55(77.92) 111.99 167.92 331.91

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年 2027年
最高值 53,918,000 81,468,000 101,236,000 146,881,000
最低值 41,736,000 48,015,510 64,292,450 146,881,000
平均值 47,204,750 61,679,320 82,764,230 146,881,000
中位數 47,760,570 60,309,000 82,764,230 146,881,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 25.69 21.34 13.61 7.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		 13,725,204 10,428,276 7,078,919 4,331,956

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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