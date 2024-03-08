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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估上修至44.3元，預估目標價為1300元

鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:11

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2024年EPS預估：中位數由43.86元上修至44.3元，其中最高估值51.78元，最低估值35.71元，預估目標價為1300元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 51.78(51.78) 64.24 78.87
最低值 35.71(34.97) 45.7 78.87
平均值 43.67(43.13) 58.32 78.87
中位數 44.3(43.86) 59.66 78.87

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 19,198,000 22,979,000 25,568,690
最低值 16,570,000 19,007,000 25,568,690
平均值 18,021,280 21,206,190 25,568,690
中位數 17,912,000 21,122,000 25,568,690

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 25.73 61.35 66.29 44.86
營業收入
(單位：新台幣千元)		 13,769,072 20,055,284 19,994,646 15,279,588

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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