鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估上修至44.3元，預估目標價為1300元
鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:11
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2024年EPS預估：中位數由43.86元上修至44.3元，其中最高估值51.78元，最低估值35.71元，預估目標價為1300元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|51.78(51.78)
|64.24
|78.87
|最低值
|35.71(34.97)
|45.7
|78.87
|平均值
|43.67(43.13)
|58.32
|78.87
|中位數
|44.3(43.86)
|59.66
|78.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|19,198,000
|22,979,000
|25,568,690
|最低值
|16,570,000
|19,007,000
|25,568,690
|平均值
|18,021,280
|21,206,190
|25,568,690
|中位數
|17,912,000
|21,122,000
|25,568,690
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|25.73
|61.35
|66.29
|44.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,769,072
|20,055,284
|19,994,646
|15,279,588
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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