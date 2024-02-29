盤後速報 - 譜瑞-KY(4966)下週(3月7日)除息4.89元，預估參考價1010.11元
鉅亨網新聞中心 2024-02-29 17:05
譜瑞-KY(4966-TW)下週(3月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.89元。
以今日(2月29日)收盤價1015.00元計算，預估參考價為1010.11元，息值合計為4.89元，股息殖利率0.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(2月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。近5日股價下跌15.54%，櫃買市場加權指數上漲0.49%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/07
|1015.00
|4.8898
|0.48%
|0.0
|2023/08/24
|790.0
|8.9812
|1.14%
|0.0
|2023/03/09
|978.0
|21.7912
|2.23%
|0.0
|2022/08/23
|928.0
|18.2279
|1.96%
|0.0
|2022/03/03
|1930.0
|14.2535
|0.74%
|0.0
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