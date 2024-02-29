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鉅亨速報

盤後速報 - 譜瑞-KY(4966)下週(3月7日)除息4.89元，預估參考價1010.11元

鉅亨網新聞中心 2024-02-29 17:05

譜瑞-KY(4966-TW)下週(3月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.89元。

以今日(2月29日)收盤價1015.00元計算，預估參考價為1010.11元，息值合計為4.89元，股息殖利率0.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(2月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。近5日股價下跌15.54%，櫃買市場加權指數上漲0.49%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/07 1015.00 4.8898 0.48% 0.0
2023/08/24 790.0 8.9812 1.14% 0.0
2023/03/09 978.0 21.7912 2.23% 0.0
2022/08/23 928.0 18.2279 1.96% 0.0
2022/03/03 1930.0 14.2535 0.74% 0.0

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