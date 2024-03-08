弘凱兩大產品線今年持續成長 拓展國際市場
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-08 11:17
光電半導體整合方案供應商弘凱 (5244-TW) 指出，2023 年受惠智能感測以及汽車應用兩大領域產品的出貨量提升，去年營運呈現逐季走升態勢，弘凱表示，今年兩大領域產品將持續成長，並積極拓展國際市場。
弘凱在汽車領域中，自 2007 年通過 IATF-16949 認證，以及 VDA 6.3 為歐系車廠製程稽核的高標規範後，車用產品出貨量穩定成長。且隨著汽車氛圍燈在乘用市場逐漸發酵，去年車用光源營收比重已經提升至 34%，第四季更是接近 5 成。弘凱預估，今年車用產品營收占比可望維持水準。
智能感測方面，弘凱指出隨著 2023 年下游 PC 客戶庫存調整進入尾聲，筆電需求逐漸回溫，預估未來在下游 PC 及筆電大廠陸續推出新款 AI PC，有望帶動新一波的 PC 換機潮，推升弘凱在智能感測相關產的的成長動能。
展望今年，弘凱表示，今年整體營運抱持審認樂觀看法。雖然仍存在地緣政治風險，但從整體市場來看，除了智能感測產品重回軌道，汽車應用將主打智慧座艙，因此弘凱積極投入車內監控以及車內氛圍燈的應用，其中 iCLed 系列產品將成為新一代智慧座艙設計上的重要元件。
另外，弘凱耕耘多年的車內及車外照明系列，全車系光源應用產品線已經成熟，可為客戶提供一站式服務。弘凱預期，今年兩大產品線將持續成長，並積極拓展國際市場搶攻商機。
弘凱去年全年營收 8.81 億元，年減 4%，毛利率 46.4%，年增 2.3 個百分點，營益率 19.1%，年增 0.1 個百分點。稅後純益 1.63 億元，年減 6.3%，每股純益 2.4 元。同時董事會也通過股利政策，決議配發每股現金股利 1.2 元。
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