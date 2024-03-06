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比特幣一創6.9萬美元新高就暴跌 近32萬人爆倉！亞洲仍「瘋魔」散戶前仆後繼

鉅亨網編譯許家華 2024-03-06 10:29

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（圖：REUTERS/TPG）

比特幣周二 (5 日) 在兩年多來首次創下歷史新高後不久就暴跌，24 小時內跌幅超過 10%，根據 coinglass 數據統計，截至發稿，全球近 32 萬人被爆倉。

根據 Coin Metrics，比特幣週二價格上漲至 69210 美元，然後迅速回落，午盤加深走跌，目前降至 63,336.98 美元附近。

然而，比特幣氣勢如虹，自去年 10 月初以來，比特幣快速上漲近 160%，這主要是受美國監管機構批准現貨比特幣交易所交易基金 (ETF) 的推動。 貝萊德的 iShares 比特幣信託一直是此類投資流的主要受益者。

今年迄今比特幣也已上漲 45%，投資者警告稱，隨著未實現利潤率接近極端水準，情況可能很快就會降溫。加密貨幣對沖基金 Kbit 執行長兼創辦人 Ed Tolson 表示：「市場預計將大幅調整，幅度可能在 10% 到 20% 之間。任何實質的大跌都會導致加密貨幣永續合約市場出現級聯清算，散戶會已入槓桿多頭部位，融資利率非常高。未來幾季，我們預期比特幣將表現良好，但一路上伴隨劇烈修正。」

Oppenheimer 分析師 Owen Lau 也認同此說法：「上漲速度如此之快，所以我們對回調持謹慎態度，但從長遠來看，仍然有支撐價格上漲的催化劑。」

推漲主力又是亞洲投資者

根據 The Block 的加密貨幣交易數據，韓國、中國和其他亞洲國家的投資者約佔比特幣交易量的 70%，這與 2021 年比特幣上一次達到如此高的水準非常相似。

數據顯示，在 2 月價值 1.17 兆美元的比特幣交易中，亞洲佔 7910 億美元，北美投資人遠遠落後，佔 1130 億美元，大致反映了去年 11 月以來的趨勢。

在中國，「害怕錯過 (FOMO)」的情緒困擾著許多因股市低迷而受挫的小投資者。 在微信上，「比特幣」的搜尋量在 2 月激增了 12 倍。

在今年 4 月比特幣「減半」事件之前，交易員也紛紛湧入這全球最大的加密貨幣比特幣減半可能會減少供應並推高價格。 比特幣的供應量僅限於 2100 萬個，其中 1900 萬個已被開採出來。

香港在過去一年將加密貨幣交易合法化，同時允許比特幣 ATM 機和商店迎合小投資者甚至離岸中國金融機構的需求。

香港最大比特幣期貨 ETF 由南方東英資產管理公司管理，其管理資產在過去五個月內成長了五倍，超過了 1 億美元。

印度也有很大的興趣，有幾家當地的加密貨幣交易所合法運營，但 90% 以上的交易是在幣安和 KuCoin 等離岸交易所進行的，這些交易所不像當地運營商那樣徵收 1 % 的交易監控稅。

比特幣交易和持有的合法性在亞洲各司法管轄區各不相同，日本監管相對寬鬆，中國則禁止比特幣交易。 韓國禁止現貨比特幣 ETF，但當地經紀商提供了比特幣期貨 ETF 的便利管道。

四次幾乎毀滅又重生──不死鳥 比特幣

比特幣於 2021 年 11 月 10 日創下 68982.20 美元的歷史高點紀錄，但大約一年後，加密貨幣交易所 FTX 的災難性失敗讓加密貨幣產業陷入困境，被稱為「加密行業的雷曼兄弟時刻」。

Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 表示：「比特幣再次創下歷史新高，顯示它永遠不會消失。在其存在的 15 年裡，比特幣已經經歷了四次 75% 以上的重挫，但每一次都能東山再起。人們一次又一次地表明，他們想要一種去中心化的、程序化的、稀缺的數位貨幣。」

加密數據提供商 Kaiko 的研究總監 Clara Medalie 也同意這種觀點，稱比特幣再創歷史紀錄是「重要的心理里程碑」，證明了加密貨幣在面臨巨大阻力時，仍有反彈並繼續堅持下去的非凡能力。然而，她補充說，這「對行業創新的步伐並沒有太大的實質影響」。

「隨著比特幣變得更有價值，就會變得更有用。在更高的市值和每日流通量下，它可以支援更大的配置。隨著時間的推移，比特幣的波動性持續下降，從而允許配置採取更大的部位規模。」Thorn 補充。

Needham 分析師 John Todaro 表示，這也可能標誌著新一波散戶投資者重新參與加密貨幣市場的開始。他指出，散戶的興趣通常靠動力驅動，而比特幣達史上高點就是驅動更多資金流入的關鍵因素。但，「諷刺的是，這可能會導致更多資金流向相對開始看起來更便宜的山寨幣。」






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