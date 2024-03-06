比特幣一創6.9萬美元新高就暴跌 近32萬人爆倉！亞洲仍「瘋魔」散戶前仆後繼

鉅亨網編譯許家華 2024-03-06 10:29

比特幣周二 (5 日) 在兩年多來首次創下歷史新高後不久就暴跌，24 小時內跌幅超過 10%，根據 coinglass 數據統計，截至發稿，全球近 32 萬人被爆倉。

根據 Coin Metrics，比特幣週二價格上漲至 69210 美元，然後迅速回落，午盤加深走跌，目前降至 63,336.98 美元附近。

然而，比特幣氣勢如虹，自去年 10 月初以來，比特幣快速上漲近 160%，這主要是受美國監管機構批准現貨比特幣交易所交易基金 (ETF) 的推動。 貝萊德的 iShares 比特幣信託一直是此類投資流的主要受益者。

今年迄今比特幣也已上漲 45%，投資者警告稱，隨著未實現利潤率接近極端水準，情況可能很快就會降溫。加密貨幣對沖基金 Kbit 執行長兼創辦人 Ed Tolson 表示：「市場預計將大幅調整，幅度可能在 10% 到 20% 之間。任何實質的大跌都會導致加密貨幣永續合約市場出現級聯清算，散戶會已入槓桿多頭部位，融資利率非常高。未來幾季，我們預期比特幣將表現良好，但一路上伴隨劇烈修正。」

Oppenheimer 分析師 Owen Lau 也認同此說法：「上漲速度如此之快，所以我們對回調持謹慎態度，但從長遠來看，仍然有支撐價格上漲的催化劑。」

推漲主力又是亞洲投資者

根據 The Block 的加密貨幣交易數據，韓國、中國和其他亞洲國家的投資者約佔比特幣交易量的 70%，這與 2021 年比特幣上一次達到如此高的水準非常相似。

數據顯示，在 2 月價值 1.17 兆美元的比特幣交易中，亞洲佔 7910 億美元，北美投資人遠遠落後，佔 1130 億美元，大致反映了去年 11 月以來的趨勢。

在中國，「害怕錯過 (FOMO)」的情緒困擾著許多因股市低迷而受挫的小投資者。 在微信上，「比特幣」的搜尋量在 2 月激增了 12 倍。

在今年 4 月比特幣「減半」事件之前，交易員也紛紛湧入這全球最大的加密貨幣。 比特幣減半可能會減少供應並推高價格。 比特幣的供應量僅限於 2100 萬個，其中 1900 萬個已被開採出來。

香港在過去一年將加密貨幣交易合法化，同時允許比特幣 ATM 機和商店迎合小投資者甚至離岸中國金融機構的需求。

香港最大比特幣期貨 ETF 由南方東英資產管理公司管理，其管理資產在過去五個月內成長了五倍，超過了 1 億美元。

印度也有很大的興趣，有幾家當地的加密貨幣交易所合法運營，但 90% 以上的交易是在幣安和 KuCoin 等離岸交易所進行的，這些交易所不像當地運營商那樣徵收 1 % 的交易監控稅。

比特幣交易和持有的合法性在亞洲各司法管轄區各不相同，日本監管相對寬鬆，中國則禁止比特幣交易。 韓國禁止現貨比特幣 ETF，但當地經紀商提供了比特幣期貨 ETF 的便利管道。

比特幣於 2021 年 11 月 10 日創下 68982.20 美元的歷史高點紀錄，但大約一年後，加密貨幣交易所 FTX 的災難性失敗讓加密貨幣產業陷入困境，被稱為「加密行業的雷曼兄弟時刻」。

Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 表示：「比特幣再次創下歷史新高，顯示它永遠不會消失。在其存在的 15 年裡，比特幣已經經歷了四次 75% 以上的重挫，但每一次都能東山再起。人們一次又一次地表明，他們想要一種去中心化的、程序化的、稀缺的數位貨幣。」

加密數據提供商 Kaiko 的研究總監 Clara Medalie 也同意這種觀點，稱比特幣再創歷史紀錄是「重要的心理里程碑」，證明了加密貨幣在面臨巨大阻力時，仍有反彈並繼續堅持下去的非凡能力。然而，她補充說，這「對行業創新的步伐並沒有太大的實質影響」。