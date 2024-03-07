設備廠由田新技去年Q4賺贏前三季 全年EPS 5.25元配息5元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-07 18:34

設備廠由田新技 (3455-TW)(7) 日公布最新獲利資訊，由田第四季稅後純益 1.73 億元，每股純益 2.89 元，賺贏前三季的總和，全年稅後純益 3.14 億元，年 58.15%，每股純益 5.25 元，公司決議配發 5 元股息。

由田決議配發股利內容爲由盈餘每股配發 3 元現金及資本配發 2 元，合計配發 5 元現金股利。

由田 2023 年第四季營收 8.21 億元，毛利率 57.37%，季減 4.79 個百分點，年減 1.07 個百分點，稅後純益 1.73 億元，賺贏前三季的總和，單季每股純益 2.89 元。

由田 2023 年全年營收 20.1 億元，毛利率 58.25%，年增 1.94 個百分點，全年稅後純益 3.14 億元，年 58.15%，每股純益 5.25 元。

由田表示，2023 年以來總體經濟疲弱、終端需求低迷導致消費市場買氣不佳，從系統廠到供應鏈業者均面臨庫存水位過高、拉貨力道不足的影響，連帶使客戶對設備的評估拉長，加上公司受部分客戶延後拉貨影響，全年營收表現持續蹲低盤整。

由田近年產品組合調整有成，持續將目標著眼於載板與半導體市場，在產品優化帶動下，毛利率表現已有顯著提升，同時透過產品的深化與廣化，有效提升公司的市占率。