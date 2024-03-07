正基高毛利產品出貨挹注 推升去年Q4毛利率表現
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-07 16:18
網通廠正基 (6546-TW) 日前公布去年全年財報，毛利率表現佳，法人觀察，雖然去年第四季消費性產品回溫不明顯，不過正基在高毛利產品持續出貨挹注下，推升毛利率表現達 25.1%。
法人指出，由於去年第四季客戶持續調整庫存，使得正基營收衰退。不過受惠消費性中高毛利的產品出貨挹注，加上小量電動車產品出貨，推升毛利率表現亮眼。時序進到傳統淡季，法人預期，正基第一季仍平淡，但在車用、工業以及醫療相關產品動能佳，將陸續回溫。
正基去年第四季營收 5.61 億元，季減 7%，年增 9.8%。毛利率 25.1%，季增 2.1 個百分點，年增 5.2 個百分點。營益率 14.3%，季增 2.7 個百分點，年增 5.3 個百分點。稅後純益 0.36 億元，季減 69.5%，年增 1 倍，每股純益 0.54 元。
正基去年全年營收 21.86 億元，年減 37.6%，毛利率 23.8%，年增 0.9 個百分點，營益率 14.5%，年增 0.2 個百分點。稅後純益 2.78 億元，年減 44.1%，每股純益 4.19 元。同時，董事會也通過股利政策，決議配發每股現金股利 3.5 元。
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