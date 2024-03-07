正基高毛利產品出貨挹注 推升去年Q4毛利率表現

法人指出，由於去年第四季客戶持續調整庫存，使得正基營收衰退。不過受惠消費性中高毛利的產品出貨挹注，加上小量電動車產品出貨，推升毛利率表現亮眼。時序進到傳統淡季，法人預期，正基第一季仍平淡，但在車用、工業以及醫療相關產品動能佳，將陸續回溫。