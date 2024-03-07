〈陸港盤後〉 中國出口報喜 投資人未領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-07 16:40

中國 A 股市場三大指數周四（7 日）收盤齊跌，滬指跌 0.41%，中國前兩月出口數據報佳音，但投資人似乎未領情。

滬指周四收盤跌 0.41% 報 3,027.4 點，深成指跌 1.37% 報 9,267.12 點，創業板指大跌 2.33% 報 1,789.94 點；兩市成交額合計人民幣 9,817 億元，「北向資金」淨賣出 21.41 億元。

醫藥、半導體、媒體等類股走低，汽車、券商、釀酒、地產等族群齊跌，有色、鋼鐵、電力、煤炭、石油等類股走高。

香港恒生指數周四收盤跌 1.27%，報 16,229.78 點，恒生科技指數大跌 1.56%，報 3,359.34 點。

中國海關總署周四公布的數據顯示，以美元計價，1-2 月出口年增 7.1%，遠優於經濟學家原估的 1.9%，進口增長 3.5%，貿易順差為 1,251.6 億美元。

每年前兩個月貿易數據通常會併在一起，以降低春節帶來的干擾。

去年中國的許多主要貿易夥伴需求疲弱，加上地緣政治局勢緊張，導致貿易面臨壓力，削弱中國經濟持續復甦的能力。

中國商務部部長王文濤周三在記者會上表示，今年中國外貿形勢仍十分嚴峻，一方面，外需減少的壓力較大，另一方面，貿易保護主義和單邊主義抬頭。地緣衝突、全球超級大選年等因素外溢，顯然會影響今年外貿活動，帶來很多不確定。

《彭博》經濟學家朱懌（Eric Zhu）認為：「前兩個月中國出口的表現比預期出色，給經濟帶來了一定支撐，但由於全球經濟放緩和地緣政治風險上升，外部需求不太可能成為經濟成長的可靠支柱。未來幾個月，基期效應也將變得比較不利——拖累出口成長。」