六角手搖飲門店全年淨增百家 明年拓美國版圖

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (16) 日召開法說會指出，旗下手搖飲主力品牌「Chatime 日出茶太」全球門市全年仍淨增約 100 家，截至目前已達約 1500 家，預計年底有望上看 1550 家，淨增率維持 10% 水準，展望 2024 年，尤其看好在美國的發展機會。

六角不諱言，因通膨壓抑消費力道、升息造成展店成本增加，以及比較基期較高等因素，影響加盟商展店的進度，不過，隨著明年美國有機會降息，資金成本下滑，有利後續提升加盟商的開店意願。

近年不少餐飲集團積極揮軍北美市場，六角也緊鑼密鼓籌備，現已在美國開出 3 家直營門市作為在當地的示範店，六角表示，已接獲 3 家業者簽約加盟，預計明年開始進入加快展店期。

另一方面，對於轉投資中國杭州瑞里，六角說明，由於縮減門市有效整理整頓，損平點降低，最壞時期已過，預期今年單月營收若達 3000 萬元即有望獲利，大幅優於去年營收單月 5500 萬元仍無法獲利的狀況。

此外，在國內的餐食布局上，六角子公司王座餐飲 (2751-TW) 在市況熱絡下，貢獻增加，帶動母公司毛利率好轉，其中，新代理的韓國「橋村炸雞」甫進入台灣市場，快速開出 3 家店點，預計營運優化後開放加盟。