特斯拉今年來市值蒸發2280億美元 13個月來首次跌出全美前十

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-07 10:20

特斯拉 (TSLA-US) 股價近來跌勢不斷，今年迄今市值已蒸發 2280 億美元，周三 (6 日) 收盤後更跌出全美市值前十大公司排名，為 13 個月來首見。

特斯拉股價周三大跌 2.3%，收盤市值為 5622.4 億美元，落後 Visa(V-US) 的 5633.7 億美元。Dow Jones Market Data 指出，特斯拉最後一次跌出市值前十名之列是在 2023 年 1 月 20 日，最後一次輸給 Visa 是在 2023 年 1 月 25 日。

特斯拉過去三天累計已跌近 13%，今年迄今跌約 29%，根據 Dow Jones Market Data，今年的拋售已導致該公司市值蒸發 2280 億美元。

對於降價和中國趨勢的擔憂，是近期讓特斯拉股價面臨壓力的主要原因。

Baird 分析師 Ben Kallo 指出，有關降價和成本改善情況不一的評論，意味著利潤率可能還沒觸底。儘管去年第四季毛利率有所改善，Kallo 預估特斯拉第一季毛利率仍將下滑，且交車量存在下滑空間。