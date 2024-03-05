特斯拉大跌 馬斯克痛失全球首富寶座 遭貝佐斯反超

鉅亨網新聞中心 2024-03-05 14:20

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (4 日) 股價大跌 7.2%，馬斯克 (Elon Musk) 也因此痛失首富寶座，將它讓給了亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)。

根據彭博億萬富翁指數計算，馬斯克目前的淨資產為 1977 億美元，貝佐斯的財富為 2003 億美元。這是亞馬遜公司創辦人、60 歲的貝佐斯自 2021 年以來，首次奪回首富寶座。

馬斯克和貝佐斯之間的財富差距一度高達 1,420 億美元，但隨著亞馬遜和特斯拉股價走勢相反，這一差距一直在縮小。

雖然這兩家公司都是推動美國股市發展的所謂「七巨頭」之一，但亞馬遜股價自 2022 年底以來已經上漲了一倍以上，距離歷史新高僅一步之遙。相較之下，特斯拉股價已經較 2021 年高峰，下跌約 50%。

在德拉瓦州法官否決馬斯克擔任特斯拉執行長的 550 億美元薪酬方案後，馬斯克的財富可能會受到進一步打擊。

特斯拉近日利空不斷，周一股價大跌的原因之一是，此前初步數據顯示，其上海工廠的發貨量降至 1 年多來新低。與此同時，亞馬遜正在實現自疫情早期以來的最佳在線銷售增長。