蘋果扼殺Epic歐盟iOS app商店計畫 怒斥Epic「確實不值得信任」

鉅亨網編譯許家華 2024-03-07 11:46

《堡壘之夜》遊戲開發商 Epic Games 與蘋果 (AAPL-US) 仍持續鬥爭，甫釋出 iOS17.4 正式版的蘋果稱 Epic「確實不值得信任」，隨即關閉 Epic 在歐盟第三方 app 商店的開發者帳戶。

Epic 周三 (6 日) 以部落格文章詳述了 Epic 與蘋果之間鬥爭的最新章節。Epic 在文中表示，蘋果將公司為創建 iOS app 商店所設立的新開發者帳戶，從而避免 Epic 開發出來的 app 嚴重威脅蘋果主宰地位。

Epic 文中提到高層與蘋果 Phil Schiller、Craig Federighi 之間的一系列電子郵件，其中 Schiller 問 Epic 執行長 Tim Sweeney「為什麼蘋果這次應該信任 Epic」。

蘋果隨後聲明：「蘋果近期聯繫了 Sweeney 先生，讓他有機會解釋為什麼蘋果這次應該信任 Epic，並讓『Epic Games Scotland AB』成為活躍的開發商。Sweeney 先生對此請求的回應完全不充分且不可信，僅空口白話的說『相信我們』，但回顧過往，Epic 確實不值得信任，因此我們要求他做出更有意義的承諾。」

「Epic 嚴重違反了其對蘋果的契約義務，法院因而裁定蘋果有權隨時終止 Epic Games 控制下的『任何或全部 Epic Games』全資子公司、附屬公司和 / 或其他實體。蘋果可自行決定。鑑於 Epic 過去和當前的行為，蘋果選擇行使這一權利。」

Epic 則在文中指控，蘋果此舉是為了報復 Epic 執行長 Tim Sweeney 要求蘋果遵守歐盟《數位市場法案》的言論。Sweeney 日前稱蘋果開放第三方 app 商店的作法是「更熱門的垃圾」、「惡意合規的新案例」。

Epic 也在周三的文章中闡述目前公司在蘋果平台上已經做且將持續做的事情，主要與 iOS、macOS 上的虛幻引擎以及即將推出的 VisionOS 相關。

目前尚不清楚 Epic 是否會再像蘋果提供更多「何值得信任的詳細資訊」，目前此事以及蘋果的數位市場法案合規性，整體還可能面臨法律訴訟。

蘋果於 2020 年 8 月取消 Epic Games 的開發者帳戶，主張 Epic Games 違反了 App Store 協議，結果引發了一場長達數年的法律戰。蘋果希望刪除 Epic 的所有開發者帳戶，但法官認為刪除其虛擬引擎帳戶將對廣大用戶不利。

當 Epic 想在韓國銷售 app 時，曾要求蘋果允許其擁有開發者帳戶，但遭蘋果拒絕，並回應「除非 Epic 同意與其他公司遵守同樣的規則，否則不會允許 Epic 回來。」