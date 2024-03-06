合作廠疑洩漏個資 中華電澄清：業務程序絕對合法 對詐騙絕對零容忍
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-06 19:08
國民黨立委今 (6) 日爆料，中華電信 (2412-TW) 的合作業者魔方移動公司，將沒經過身分認證的門號賣給詐騙集團，且該公司是無照業者，疑似有個資遭洩漏情形。對此，中華電 (2412-TW) 晚間澄清回應，公司所有業務申辦程序絕對合法合規，對利用電信業務詐騙之公司深惡痛絕，絕對零容忍。
中華電強調，有關立委指涉的魔方移動公司，係與本公司合作「國際漫遊上網預付卡」，其門號均只能在境外使用。另記者會所提「卓一電訊」並非本公司企業客戶，雙方並無業務往來合作，先予澄清。
另外，魔方移動公司係於 2023 年 6 月 30 日「電信法」轉軌前，依法向 NCC 取得 MVNO 執照後，始與本公司進行業務合作。由於業務合作期間歷經電信法與電信管理法轉軌適用期間，依現行「電信管理法」規定改採登記制，不強制第二類電信事業須取得電信事業登記，本公司與魔方公司之合作模式，符合現行電信管理法規範。
中華電再次強調，公司所有業務申辦程序絕對合法合規，對利用電信業務詐騙之公司深惡痛絕，絕對零容忍，遑論成為個資外洩之幫兇，為杜絕詐騙之情事，將全力配合政府所有打詐之作為。
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