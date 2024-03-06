合作廠疑洩漏個資 中華電澄清：業務程序絕對合法 對詐騙絕對零容忍

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-06 19:08

中華電強調，有關立委指涉的魔方移動公司，係與本公司合作「國際漫遊上網預付卡」，其門號均只能在境外使用。另記者會所提「卓一電訊」並非本公司企業客戶，雙方並無業務往來合作，先予澄清。

另外，魔方移動公司係於 2023 年 6 月 30 日「電信法」轉軌前，依法向 NCC 取得 MVNO 執照後，始與本公司進行業務合作。由於業務合作期間歷經電信法與電信管理法轉軌適用期間，依現行「電信管理法」規定改採登記制，不強制第二類電信事業須取得電信事業登記，本公司與魔方公司之合作模式，符合現行電信管理法規範。