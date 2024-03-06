動力-KY去年純益年減近5成 EPS 3.4元
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-06 18:19
散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 近期股價漲勢凌厲，根據主管機關規定公告自結數，去年因消費性市場未見復甦、持續去化庫存，整體營運不盡理想，去年全年稅後純益 1.19 億元，寫近 4 年低點，年減 47.3%，每股純益 3.4 元。
動力同步公告去年第四季自結數，單季營收 3.43 億元，年減 13.38%；稅前盈餘 3400 萬元，年減 37.04%；稅後純益 2000 萬元，年減 41.18%，每股純益 0.59 元。
不過今年受惠顯卡新品及電競需求回溫，農曆年前備貨效應，1 月營收 1.36 億元，年增 72.15%；稅前盈餘 2800 萬元，年增 247.37%；稅後純益 190 萬元，年增 226.67%，每股純益 0.53 元。
展望後市，法人估，今年在消費性市場回溫下，動力營運將重回成長，第二季營收有望與去年第四季 3.44 億元相當，全年營收拚年成長；毛利率則在稼動率提升下，力拚往 30% 靠攏。
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