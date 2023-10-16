供應商擴大減產 Q4 NAND Flash合約價估漲8-13%

據 TrendForce 研究顯示，由於供應商嚴格控制產出，NAND Flash 第四季合約價全面起漲，漲幅約 8-13%，明年除非原廠仍能維持減產策略，且需留意伺服器領域對 Enterprise SSD 需求是否回溫，否則在缺乏需求作為支撐的前提下，NAND Flash 要延續漲勢有難度。

Client SSD 方面，由於原廠及模組廠均積極漲價，PC OEM 欲在價格相對低點補庫存，採購量會較實際需求量高。而供應商為擴大位元出貨量，已在第三季推出促銷，Client SSD 價格沒有更多下跌空間。另一方面，主流製程減產及高階 client SSD 供應廠商較少，給予原廠更好的議價能力，因此高低階產品可望一併上漲，預估第四季 PC Client SSD 合約價季漲幅 8-13%。

Enterprise SSD 方面，北美雲端服務業者庫存仍高，但部份伺服器品牌業者需求已較上半年復甦，備貨動能漸增，中國地區的訂單則在 CSP 業者庫存已下降至合理水位，加上二線電商旺季需求增加，第四季 Enterprise SSD 總體採購需求可望成長。隨著 NAND wafer 價格自 8 月率先起漲，在供應商議價態度轉趨強硬之下，預估第四季 Enterprise SSD 合約價格季漲幅約 5-10%。

NAND Flash Wafer 方面，繼三星減產幅度擴大至 50% 後，其他原廠也維持節制的投片策略，部分製程與容量在減產已逾半年後，呈現結構性的供應緊張，皆有利原廠在價格上掌握主導優勢，目前觀察第四季市場幾乎已無低價貨源可採購，但買方仍傾向維持高庫存而持續採買。近期原廠希望盡快將價格拉高至現金成本之上，預估第四季 NAND Flash Wafer 合約價將強勢上漲，季漲幅約 13-18%。