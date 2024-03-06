中國鐵礦砂進口旺盛 大型散貨船租費漲至往年2倍

鉅亨網新聞中心 2024-03-06 16:00

往年 1~3 月是淡季，但今年面向中國的鐵礦砂和鋁土運輸保持活躍，雖然中國房地產市場低迷，但鋼鐵生產沒有減少，再加上船隻短缺的擔憂，散貨船市場行情走高的預期升高。

據《日經中文網》周二（5 日）報導，在國際海運市場上，運輸鐵礦砂等大型散貨船的租船費超過往年的 2 倍。

大型散貨船指標好望角型船（載貨重量約 18 萬噸），截至 3 月 1 日現貨租船費為平均每天 3 萬 2,985 美元，2 月中旬以後一路走高。

1~2 月平均租船費為 2 萬 1,000 美元左右，超過好望角型船 2015~2023 年同期平均值（9,300 美元）的 2 倍。租船費也超過 2021 年，當時受新冠肺炎疫情影響，港口擁堵，租船費一直保持在高點。

往年 1~3 月，好望角型船的運輸需求放緩。因為巴西進入雨季，鐵礦砂供應減少，並且鋼鐵生產國中國在春節減少生產，鐵礦石進口需求下降。

一名大型海運公司高層表示：「（一般）這個時期能有 8,000 美元就很好了，今年的強勢價格令人驚訝」。

日本 Tramp Data Service 社長海老原良說：「今年鐵礦砂和鋁土的運輸活躍，還沒到需求淡季」。儘管巴西進入雨季，但巴西沒出現暴雨等影響運輸的情況，出口順暢。