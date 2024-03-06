超級星期二登場 出口民調預測川普橫掃多州 有望與拜登再度對決

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-06 13:00

Edison Research 預估，前總統川普將在俗稱「超級星期二」(Super Tuesday) 的共和黨總統初選中橫掃多州，將競爭對手海莉 (Nikki Haley) 狠狠甩在後頭，有望與現任總統拜登 (Joe Biden) 再一次對決。

美國周二迎來所謂的「超級星期二」，包含加州、德州、北卡羅來納州、愛荷華州等 15 個州的選民將進行投票。

一般而言，超級星期二對美國政治來說具有重要意義，因總統黨內初選從「一天一州」轉變為「一天十幾州」的節奏，且涉及的黨團代表票眾多，決定了兩黨三分之一的票數走向，因此超級星期二的角逐往往規模龐大，且影響重大，但今年的情況並非如此。

《紐約時報》周二報導稱，2024 年的超級星期二缺乏戲劇性，前總統川普料將取得一系列壓倒性勝利，目前他在共和黨內唯一的競爭對手、前駐聯合國代表海莉，可能在今天就此敗下陣來。現任總統拜登在民主黨初選則未受到任何實質挑戰。

Edison Research 也預測，川普將在德州、阿肯色州、北卡羅來納州、維吉尼亞州、奧克拉荷馬州以及田納西州拿下勝利。

加州、北卡羅來納州和維吉尼亞州的出口民調顯示，移民和經濟是兩黨選民最關心的議題。這些州的大部分共和黨選民表示，他們支持驅逐非法移民。川普也曾承諾，一旦當選，他將發起美國史上最大規模的驅逐行動。

即使身陷一連串刑事訴訟，川普在共和黨初選還是占了上風。除了華府以外，他已經在迄今所有黨內初選中取得勝利。雖然還無法拿下足夠的代表票，在周二正式獲得提名，但他的出色表現恐迫使海莉宣布退選。