俄羅斯2月石油與天然氣收入大幅成長 挺住西方國家制裁

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-05 21:39

由於俄羅斯原油價格上漲，其生產商挺住了西方國家的制裁，該國 2 月石油與天然氣營收較去年同期成長逾 80% 至 100 億美元。

俄國財政部周二表示，上月來自石油和天然氣歲收的預算收入總計為 9,456 億盧布 (合 104 億美元)。根據外媒基於這些基數的估算，占碳氫化合物總收入 84% 的原油和石油稅收成長逾一倍。

石油稅是根據俄國主要出口混合原油烏拉爾原油每桶 65 美元的平均價格計算得出，而一年前該油價還不到每桶 50 美元。

俄羅斯的石油和天然氣產業是該國財政收入的一個重要來源，由於俄羅斯入侵烏克蘭的軍事成本不斷上升，該國財政一直面臨壓力。另外隨普丁在本月的選舉中尋求第五次總統任期——幾乎肯定會贏得選舉——克里姆林宮也一直在增加對公共部門員工的支付。

為遏制俄羅斯的石油收入，西方國家紛紛祭出製裁，使烏拉爾原油價格在 2023 年 2 月跌破每桶 50 美元。當時歐盟禁止從俄羅斯進口大部分海運原油和石油產品，七大工業國組織 (G7) 對俄羅斯的石油貨物實施每桶 60 美元的價格上限。雖然其他國家的買家可以自由地以更高的價格購買俄羅斯的石油，但無法使用西方的服務，例如保險和運輸。

不過莫斯科方面利用龐大的影子油輪船隊，並與非西方買家、中介機構和服務提供者合作，降低限價的影響。

然而，自去年 11 月以來，美國及其盟友強化對價格上限合規情況的監督，並對幾艘違反限制的船隻和貿易商實施了製裁，強硬立場再次擴大烏拉爾原油相對於布蘭特基準原油的折價。

但為保護預算的現金流，俄羅斯啟動所謂的價格下限機制，命令生產商根據烏拉爾原油相對布蘭特原油每桶 15 美元的人為折扣來繳稅，並且在 2 月收到這筆錢。 Argus Media Ltd. 的數據顯示，1 月生產商在俄羅斯港口出售烏拉爾原油的實際折扣價平均超過 18 美元。

自 2019 年以來，俄羅斯已逐步降低原油和成品油出口關稅，並從今年起全面取消。同時，當局提高了石油開採稅，以彌補出口關稅收入的不足。因此，俄羅斯的石油生產稅收入達到近兩年來的最高水準。