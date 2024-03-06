烏克蘭不再續約！不會允許俄羅斯天然氣繼續輸往歐洲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-06 11:00

烏克蘭最高級別能源官員表示，現有過境協議年底失效後，對任何讓俄羅斯天然氣繼續過境烏國輸往歐洲的商業協議，均不予考慮。

歐盟和烏克蘭此前曾表示，不會重新協商現有合約，但一些市場參與者對透過商業交易協議輸往歐盟的可能性持樂觀態度。

今年以來，2025 年第 1 季的天然氣期貨價格下跌約 15%，顯示投資人認為，在協議到期後，將有一種機制允許俄羅斯天然氣繼續輸往歐洲。

據《彭博》報導，烏克蘭能源部長 German Galushchenko 周二（5 日）似乎放棄了這個選項。他表示：「我看不到這種可能性，目前尚無任何潛在解決方案。」

另外，烏克蘭國家石油天然氣公司負責人切爾尼紹夫也在近日表示，俄羅斯通過烏克蘭向歐盟輸送天然氣的合約，將在 2024 年年底終止，烏克蘭不打算延長合約。

根據俄烏雙方在 2019 年末達成的協議，俄羅斯五年內要向烏克蘭支付 70 億美元天然氣過境費，且合約到期後，雙方有權選擇將這筆交易延長 10 年。

在烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯停止了供應給歐洲的大部分管線天然氣，但仍有一些管道天然氣繼續通過烏克蘭，滿足了奧地利、匈牙利、斯洛伐克等國的需求。