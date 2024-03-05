鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)EPS預估下修至11.05元，預估目標價為184.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:12
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對微星(2377-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.18元下修至11.05元，其中最高估值12.31元，最低估值10.49元，預估目標價為184.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|12.31(12.31)
|14.35
|15.98
|最低值
|10.49(10.7)
|12.6
|14.1
|平均值
|11.14(11.24)
|13.4
|15.24
|中位數
|11.05(11.18)
|13.2
|15.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|186,539,000
|206,413,190
|225,382,800
|最低值
|180,799,210
|191,875,390
|203,700,490
|平均值
|184,237,450
|200,813,290
|216,568,660
|中位數
|184,196,000
|201,312,000
|217,844,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.79
|20.03
|9.42
|6.61
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|180,411,242
|201,810,152
|146,502,789
|120,491,417
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2377/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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