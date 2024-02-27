有「輝」最美 輝達推新款AI筆電GPU 台系代工廠跟著沾光

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-27 10:46

輝達 (NVDA-US) 昨 (26) 日宣布推出全新 NVIDIA RTX 500/1000 GPU，滿足筆電與行動裝置運行 AI 的需求，台系代工廠包括仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW)、英業達(2356-TW) 及緯創 (3231-TW) 跟著沾光，今(27) 日早盤開高，但隨著大盤下跌，股價卻呈現兩樣情。

不過今天僅有仁寶表現強勢，早盤以 36.55 元開高走高，最高漲至 38.05 元，漲幅約 3.19%，站回所有均線，成交量超過 3.4 萬張。

廣達、英業達與緯創走勢相似，皆開高走低後翻黑，股價一路探底。廣達最低跌至 235 元，跌幅 2.49%，成交量超過 1 萬張；英業達最低跌至 53.8 元，跌幅 2.18%，成交量超過 1.2 萬張；緯創最低跌至 112 元，跌幅 3.42% 最為沈重，成交量超過 3.8 萬張。

根據研調 IDC 預測，AI PC 的出貨量將從 2024 年約 5000 萬台，到了 2027 年將成長至 1.67 億台，且預估 2027 年 AI PC 出貨量將占全球所有 PC 出貨量近 6 成。

緯創執行長林建勳曾指出，AI PC 今年剛起步，明年開始會有比較大的成長動能。