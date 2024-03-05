鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至19.75元，預估目標價為320元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:12
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2023年EPS預估：中位數由19.56元上修至19.75元，其中最高估值21.32元，最低估值17.07元，預估目標價為320元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|21.32(21.32)
|23.75
|27.6
|最低值
|17.07(17.07)
|15.92
|18.46
|平均值
|19.59(19.55)
|20.98
|24.72
|中位數
|19.75(19.56)
|21.68
|25.48
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|121,641,760
|137,849,000
|147,370,000
|最低值
|118,773,580
|128,311,550
|141,735,230
|平均值
|120,734,470
|132,635,210
|143,458,260
|中位數
|121,641,000
|132,638,360
|142,363,900
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|32.6
|13.91
|12.13
|13.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|108,228,533
|96,556,646
|84,091,485
|81,506,216
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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