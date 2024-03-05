鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至5.15元，預估目標價為102元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:12
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東陽(1319-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.1元上修至5.15元，其中最高估值5.2元，最低估值5.08元，預估目標價為102元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|5.2(5.2)
|6.91
|7.22
|最低值
|5.08(4.96)
|5.54
|6.15
|平均值
|5.14(5.12)
|6.19
|6.61
|中位數
|5.15(5.1)
|6.07
|6.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23,859,000
|26,347,000
|28,343,000
|最低值
|23,593,000
|25,329,000
|27,202,000
|平均值
|23,823,350
|26,007,100
|27,797,250
|中位數
|23,859,000
|26,146,500
|27,822,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.64
|1.16
|1.39
|3.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,282,606
|18,380,295
|17,322,986
|21,613,680
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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