鉅亨速報 - Factset 最新調查：頎邦(6147-TW)EPS預估下修至5.02元，預估目標價為71.35元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:12
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對頎邦(6147-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.5元下修至5.02元，其中最高估值6.43元，最低估值4.52元，預估目標價為71.35元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|6.43(8.22)
|8.84
|最低值
|4.52(4.52)
|5.75
|平均值
|5.42(5.77)
|6.67
|中位數
|5.02(5.5)
|6.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|24,674,780
|28,131,430
|最低值
|20,030,000
|21,936,000
|平均值
|21,883,670
|24,670,240
|中位數
|21,492,850
|24,483,860
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.41
|8.41
|9
|5.61
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,056,388
|24,010,157
|27,082,040
|22,275,284
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6147/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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