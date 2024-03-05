search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.56元，預估目標價為28元

鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.57元下修至0.56元，其中最高估值1.03元，最低估值0.3元，預估目標價為28元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 1.03(1.03) 1.19
最低值 0.3(0.3) 0.48
平均值 0.56(0.61) 0.76
中位數 0.56(0.57) 0.62

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 411,659,000 439,737,000
最低值 364,756,000 343,976,640
平均值 384,123,770 390,685,760
中位數 377,412,310 386,807,240

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 0.11 1.15 4.02 0.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		 363,326,498 449,567,488 468,327,501 314,783,301

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty