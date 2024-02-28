鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至5.1元，預估目標價為100元
鉅亨網新聞中心 2024-02-28 17:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對東陽(1319-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.19元下修至5.1元，其中最高估值5.2元，最低估值4.96元，預估目標價為100元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|5.2(5.55)
|6.68
|6.65
|最低值
|4.96(4.96)
|5.17
|6.15
|平均值
|5.12(5.17)
|5.96
|6.43
|中位數
|5.1(5.19)
|5.88
|6.46
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23,859,000
|26,271,000
|28,343,000
|最低值
|23,593,000
|25,329,000
|27,202,000
|平均值
|23,823,350
|25,928,100
|27,620,250
|中位數
|23,859,000
|26,009,400
|27,468,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.64
|1.16
|1.39
|3.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,282,606
|18,380,295
|17,322,986
|21,613,680
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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