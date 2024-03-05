鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至8.29元，預估目標價為287.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對上銀(2049-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.5元下修至8.29元，其中最高估值10.6元，最低估值4.29元，預估目標價為287.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.6(10.6)
|13.5
|13.29
|最低值
|4.29(4.29)
|7.78
|13.29
|平均值
|8.35(8.39)
|10.93
|13.29
|中位數
|8.29(8.5)
|10.96
|13.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|29,659,000
|33,700,000
|33,892,930
|最低值
|22,603,040
|26,471,390
|33,892,930
|平均值
|26,460,120
|30,125,500
|33,892,930
|中位數
|26,744,000
|30,455,000
|33,892,930
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.75
|12.98
|10.36
|6.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,632,772
|29,314,648
|27,265,162
|21,266,659
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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