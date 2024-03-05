DRAM三大原廠控產見效 今年Q1 合約價漲近2成
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-05 15:56
研調機構 TrendForce 今 (5) 日表示，受惠備貨動能回溫以及三大原廠控產效益顯現，主流產品的合約價格走揚，帶動去年第四季全球 DRAM 產業營收達 174.6 億美元，季增 29.6%，觀察今年第一季 DRAM 市場趨勢，原廠為改善獲利，漲價意圖強烈，促使 DRAM 合約價季漲幅近 2 成，出貨位元則面臨傳統淡季略為衰退。
回顧去年第四季，三大原廠的成長幅度以三星 (Samsung) 最高，營收達 79.5 億美元，季增幅度逾 5 成，主要受惠於 1alpha 奈米 DDR5 出貨拉升，使得伺服器 DRAM 的出貨位元季增超過 60%。
SK 海力士 (SK hynix) 雖然出貨位元季增僅 1-3%，但受惠於 HBM、DDR5 的價格優勢，以來自於高容量 Server DRAM 模組的獲利，平均銷售單價季增 17-19%，第四季營收達 55.6 億美元，季增 20.2%。
美光 (MU-US) 也量價齊揚，出貨位元及平均銷售單價均季增 4-6%，DDR5 與 HBM 比重相對低，營收成長幅度較為和緩，第四季營收達 33.5 億美元，季增 8.9%。
產能規劃方面，三星去年第四季大幅減產後，在庫存壓力改善後，今年第一季投片開始回升，稼動率約為 80%。下半年旺季需求預期將較上半年明顯增溫，產能會持續拉高至第四季。
SK 海力士則積極擴張 HBM 產能，投片量緩步增加，隨著 HBM3e 量產後，相關先進製程投片亦持續上升；美光投片量有回溫趨勢，後續將積極增加其先進製程 1beta nm 比重，用於生產 HBM、DDR5 與 LPDDR5(X) 產品，因先進製程的設備增加，屆時產能將較為收斂。
台廠方面，南亞科 (2408-TW) 量價齊揚，其中消費性 DRAM 終端銷售動能回升較緩，主要來自價格回升所帶動的備貨動能，第四季營收季增 12.1%，達 2.74 億美元。
華邦電 (2344-TW) 因高雄廠新增產能開出，銷售目標以去化庫存、擴大客戶群為主，並未調漲合約價格，出貨表現積極，帶動第四季營收季增 19.5%，約 1.33 億美元。
力積電 (6770-TW) 受惠現貨、合約價格陸續上漲，客戶端的備貨力道提升，加上出貨基期低，第四季 DRAM 營收成長高達 110%，達 3,900 萬美元，若加計代工，合計營收則季增 11.6%。
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