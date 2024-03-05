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美股

美股重點新聞摘要2024年03月05日

鉅亨網新聞中心 2024-03-05 08:08

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美股重點新聞摘要2024年03月05日 (圖:REUTERS/TPG)
今日操盤前瞻

中國 14 屆人大二次會議

中國 2 月財新服務業 PMI

日本 2 月東京 CPI

美國 2 月 ISM 非製造業指數

美超微過去一年漲幅逼近 1000% 狠甩輝達

在消息指出美超微 (SMCI-US) 即將在本月稍晚加入標普 500 指數後，該公司周一 (4 日) 大漲 18.65%，收在每股 1074.34 美元的歷史高點，過去 12 個月漲幅逼近 1000%，令輝達 (NVDA-US) 同期漲幅 257% 相形見絀。閱讀全文...

末日博士：美國經濟軟著陸可能性不高

紐約大學經濟學教授暨有「末日博士」之稱的羅比尼 (Nouriel Roubini) 週一 (4 日) 預測，美國經濟軟著陸可能性不高，目前市場面臨的最大風險是經濟過於強勁。閱讀全文...

Fed 官員估：美央行在第三季首次降息 接著按兵不動

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克 (Raphael Bostic)  預計，聯準會將在第三季首次降息，然後會按兵不動一次，以評估政策轉向鴿派對經濟的影響。閱讀全文...

川普勝利！美最高法院裁定各州不能將川普從選票中除名

美國聯邦最高法院週一 (4 日) 宣布推翻川普被從科羅拉多州 2024 年總統大選投票中除名的裁決，裁定各州不能將川普踢出選舉，這對企圖重返白宮的川普來說，無疑是一場勝利。閱讀全文...






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