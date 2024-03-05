美股重點新聞摘要2024年03月05日

今日操盤前瞻

美超微過去一年漲幅逼近 1000% 狠甩輝達

末日博士：美國經濟軟著陸可能性不高

Fed 官員估：美央行在第三季首次降息 接著按兵不動

川普勝利！美最高法院裁定各州不能將川普從選票中除名

美國聯邦最高法院週一 (4 日) 宣布推翻川普被從科羅拉多州 2024 年總統大選投票中除名的裁決，裁定各州不能將川普踢出選舉，這對企圖重返白宮的川普來說，無疑是一場勝利。閱讀全文...