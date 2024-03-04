元大首檔月月配00940下周開募 選股六大重點強調不買貴

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-04 19:01

元大台灣價值高息 (00940-TW) 是首檔結合巴菲特價值投資、月配息設計的 ETF，發行價僅 10 元，只要 1 萬元就能持有 1 張，將於 3 月 11 至 15 日展開募集，00940 於 3 月 4 日起開放預購，預計掛牌時間 4 月 1 日。元大臺灣價值高息 ETF 研究團隊表示，00940 適合有現金流需求民眾或存股族，每年 5 月、11 月會進行換股，選股策略有六大重點，包括流動性篩選、50 檔成分股、單一持股限制、本益比不買貴、注意股票下檔風險及全產業布局。

00940 除了具備價值投資特色外，月配息加上 10 元發行價，讓小資族、存股族、退休族都能夠執行「低價買、輕鬆存、每月領」的無壓力投資哲學，月初領息設計可望與 0056、00713 等高股息 ETF 搭配成為雙周領息，規劃現金流更為靈活。

00940 是市場唯一納入巴菲特價值投資指標的高股息 ETF，相對於追逐股價動能，或是頻繁交換投資風格，00940 在凸顯高股息特色的同時，亦專注於優質股票的長期評價走揚潛力，依照巴菲特價值投資指標核心的自由現金流量進行選股，自由現金流強勁的企業代表經營穩定，有足夠的現金可以用來發放股利，或是資本支出擴展營運規模。

根據臺灣指數公司數據，臺灣價值高息指數自 2018 年以來，過去五年平均殖利率達 8.6%，2023 年更高達 14.4%。

在 00940 募集前夕，波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 公布 2023 年財報大幅優於預期，市值成長表現亦遠勝股價動能策略，巴菲特並於致股東信再次強調，從短期來看市場是投票機，人氣帶動股價；但長期來看市場是體重計，本質好的股票不會寂寞。

元大投信指出，價值投資是 00940 的核心架構，追蹤指數篩選能持續創造現金流、基本面穩固、獲利能力佳和具持續增長潛力的公司，幫助投資人不只追求滿足高股息目標，更能透過長期投入，參與價值投資所創造的資產增長機會。

外界關注，00940 目前成分股中似乎大幅減少 AI 概念股，元大臺灣價值高息 ETF 研究團隊說明，去年 11 月份調整時，確實將 AI 族群占比從 2 成多降至 1 成左右，主要原因在於 AI 股漲多，從評價面來看已經有點貴了，雖然基本面還是不錯，但 00940 的選股出發點著重在選好公司，篩選過程相當複雜，我們重視風險控管、50 檔堅持不增減以及重疊性約 30%。

元大臺灣價值高息 ETF 研究團隊進一步指出，我們先選好公司、再來看高股息，接著就是評價合理，就算某一檔股息再高，但評價不合理就不會去投資，這 50 檔選股也相當重視流動性及橫跨全產業，因為價值投資不侷限在科技單一產業，金融、傳產若有好的機會不投入很可惜，同時不會重押某檔，每年兩次審查，不符合資格就會剔除成分股。