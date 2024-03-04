〈美股早盤〉市場尋求降息的進一步線索 主要指數走勢偏弱 費半仍漲

鉅亨網新聞中心 2024-03-04 22:44

美股標普指數上周五升至歷史新高，主要由科技股帶動，而消費者信心和製造業活動疲軟的跡象，也增強了聯準會將在今年稍早降息的預期。

本周的焦點完全集中在聯準會主席鮑爾周三在眾議院委員會和周四參議院小組上的證詞。鮑威爾預計將在很大程度上重申聯準會的立場，即面對黏性通膨，利率應保持穩定—這一觀點在過去兩周得到了聯準會幾位官員的回應。

儘管如此，投資人仍將尋找今年首次可能降息時間的線索，市場目前預計聯準會將在 6 月開始降低借貸成本。

另一方面，比特幣突破了 65000 美元，交易員押注該加密貨幣將超越疫情期間創下的近 69000 美元的歷史新高。

截至台北時間周一 22 時許：

道瓊指數下跌 174.08 點或 0.45%，暫報 38913.30 點

那斯達克下跌 20.91 點或 0.13%，暫報 16254.03 點

標普 500 下跌 6.31 點或 0.12%，暫報 5130.77 點

費半上漲 26.68 點或 0.54%，暫報 4956.27 點

台積電 ADR 上漲 4.89% 至每股 140.45 美元

十年期美債殖利率上漲 2 個基點，至 4.20%

紐約輕原油下跌 0.14%，至每桶 79.86 美元

布蘭特原油上漲 0.05%，至每桶 83.59 美元

黃金上漲 0.35%，至每盎司 2090.34 美元

美元指數上漲 0.05%，至 103.91

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.78%，至 176.46 美元

歐盟執行機構歐盟執委會周一 (4 日) 對蘋果處以 18 億歐元 (19.5 億美元) 反壟斷罰款，因為蘋果濫用其在音樂串流應用程式分發市場的主導地位。

執委會表示，它發現蘋果對應用程式開發者施加限制，阻止他們向 iOS 用戶告知應用程式之外提供的替代且更便宜的音樂訂閱服務。

委員會指出，蘋果還禁止音樂串流應用程式開發人員提供有關用戶如何訂閱這些更便宜優惠的任何說明。

梅西百貨 (M-US) 上漲 16.77%，至 21.03 美元

專注房地產的投資公司 Arkhouse Management 周日 (3 日) 表示，它和 Brigade Capital Management 已提高對梅西百貨的收購報價。該百貨連鎖店之前以價格太低為由拒絕了先前的提議。

這些公司現在提出以每股 24 美元的價格收購尚未持有的梅西百貨股票，比之前每股 21 美元的報價高出約 14%。

捷藍航空 (JBLU-US) 上漲 3.93，至 6.72 美元

捷藍航空和精神航空 (Spirit Airlines)(SAVE-US) 周一 (4 日) 表示，在質疑該交易的聯邦反壟斷訴訟敗訴幾周後，雙方將終止合併協議。

去年司法部起訴禁止捷藍航空收購廉價航空公司 Spirit 後，一名聯邦法官於 1 月阻止該交易。司法部聲稱此次收購將抑制航空業的競爭，並消除精神航空作為對價格敏感的旅客的折扣替代品的機會。

華爾街分析：

Jefferies 策略師 Mohit Kumar 發布報告指出，經濟展望走強、投資者看漲，還有部分業績改善，支撐了股票市場，「不論是經濟前景，還是再次出現央行政策托市的可能，投資者對於風險資產都非常樂觀。」