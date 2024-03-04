SRE海興風電通過環評審查 取得下一階段離岸風電競標門票

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-04 15:56

亞洲離岸風電開發商風睿能源 (SRE) 今 (4) 日宣布，繼海廣風電 (Formosa 6) 後，同樣坐落於彰化外海的海興風電 (Formosa 7) 通過環境影響評估審查，正式取得下一階段離岸風電競標資格。

風睿能源長期深耕苗栗地區，至今參與 4 座離岸風場，其中 2 座已經進入商轉，此次推出的來廣風電以及海興風電，是企業首度南向，並布局台灣中部外海的專案。風睿能源進一步說明，海興風電位於彰化縣鹿港鎮與福興鄉外海，面積約 66 平方公里，場址離岸距離約 38 公里，採固定式基樁，最大裝置容量不超過 770MW。

此外，風睿能源也宣布，攜手台灣大學獸醫系，推動台灣海峽鯨豚擱淺精進救援計畫，期盼透過學術機構的專業分析與科學依據，可以進一步瞭解台灣周邊海域鯨豚所面臨的風險，進而促成跨國的合作機制，建立更建設性的保育措施及緊急應變計畫。