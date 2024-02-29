資誠攜手點點簽 24小時雲端法務導入電子簽章 引領企業ESG轉型

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-29 12:36

資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業 (PwC Taiwan) 今（29）日宣布與凱鈿行動科技旗下的電子簽名服務點點簽 (DottedSign) 攜手合作，透過 PwC Taiwan 雲端法務管理平台「法務雲」與點點簽的整合，加速簽署效率和強化合約控管。

以往企業法務常受到傳統合約管理繁複的流程佔據時間，包含用印、寄送、掃描歸檔等重複性高、附加價值低的工作，難以發揮法務工作價值。

普華商務法律事務所合夥律師鍾元珧表示，法務雲整合點點簽，不僅能夠提升簽署的便利性，更可保存簽署紀錄，強化合約控管以避免產生違約風險。同時企業導入法務雲後將能夠減少紙張用印和碳排，更可將過往的合約做為企業歷史資料，以供經營層作為基礎回頭檢視，推展出更具前瞻性的決策，落實 ESG 價值中的所強調之公司治理和環境永續等關鍵面向，建立企業永續競爭力。

資誠創新諮詢公司董事陳家傑指出，點點簽提供數位簽章服務，凱鈿的電子簽名服務對象為全球超過 4,000 間企業客戶，資誠創新諮詢公司選用點點簽的關鍵原因在於點點簽完善的簽署方案、符合國內法規和直覺的簽署體驗。此次導入點點簽的 API，不僅開發過程友善、雙方溝通迅速，資誠創新諮詢公司也期待透過和點點簽的強強聯手，發揮雙方服務優勢，完善法務的簽署情境，協助企業數位轉型。

凱鈿數位化企業流程事業群總經理張博瀚表示，與資誠創新諮詢公司合作將提升彼此服務的價值和競爭力，協助企業強化 ESG 轉型，提升營運效率和營收成長。

根據國際數據調查公司 Statista 報告，全球電子簽名市值於 2030 年將超過 430 億美金，而國內數位發展部更於去年 (2023 年) 底審議通過《電子簽章法》修法，顯見電子簽名於海內外數位轉型的關鍵位置。張博瀚表示，點點簽的終極目標是為企業客戶提供最完善的電子簽名服務，除了擁有多元產品情境，包含於近期新增權限管理、簽章授權、範本抽換底稿和合併簽署等 25 項新功能，也將與知名系統商如 Salesforce CRM、FujiFilm ERP 等系統整合，帶給客戶更全面的解決方案。此次和全球四大專業諮詢機構之一的 PwC 合作，將為企業法務提供更為便利的簽署流程，也期待未來持續雙方合作的廣度與深度。