沙烏地、俄羅斯等國表態 將自願減產原油至今年第二季末

鉅亨網新聞中心 2024-03-04 16:20

沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯等多個關鍵 OPEC + 產油國最新表態，將自願減產原油的措施延長至今年第二季末。

沙烏地阿拉伯國有通訊社周日 (3 日) 報導，沙國能源部表示，將自願減產每日 100 萬桶延長至第二季末。公告稱，到 6 月底為止，利雅德的原油產量將約為每日 900 萬桶。

報導稱，這是在沙烏地阿拉伯 2023 年 4 月宣布的自願減產措施基礎上額外增加的減產，目的是為了支持「OPEC+」國家為維護國際石油市場的穩定與平衡，所做的「預防性努力」。

俄羅斯媒體塔斯社報導稱，俄羅斯副總理 Alexander Novak 表示，俄羅斯將在 6 月底前，每天削減 471000 桶的產量和出口供應。莫斯科自願將第一季的供應量減少每日 50 萬桶。

早在 2023 年 11 月，OPEC + 國家就制定了正式政策，決定在 2024 年底前將原油日產量集體減少 200 萬桶。 除了該集團的官方策略外，包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯在內的多個 OPEC + 產油國宣布，他們將在今年第一季末前自願將原油日供應量減少總計 220 萬桶。

俄羅斯副總理 Novak 表示，俄羅斯將與部分 OPEC + 成員國協調，第二季俄羅斯石油產量和出口量合計將減少 47.1 萬桶 / 日。 具體為 4 月減產 35 萬桶 / 日，減少出口 12.1 萬桶 / 日；5 月減產 40 萬桶 / 日，減少出口 7.1 萬桶 / 日；6 月減產 47.1 萬桶 / 日。

Novak 表示，為了維持市場穩定，這些減產將根據市場狀況逐步調整恢復。

此外，OPEC 主要產油國伊拉克和阿聯也將分別延長每日 22 萬桶和 16.3 萬桶的自願減產至第二季末。

與正式的政策變化不同，自願減產不需要在正式會議期間獲得該組織的一致同意，並且無需在 OPEC+ 成員國之間分配減產或增產。