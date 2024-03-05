〈能源盤後〉OPEC+延續減產措施 凸顯需求前景疲軟 油價走低

鉅亨網編譯許家華 2024-03-05 05:37

石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 周日決定將自願減產措施延用至第二季，市場早已將此舉措在價格上反映，且引發對石油需求前景的擔憂。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.23 美元或 1.5%，收每桶 78.74 美元，未能繼續擴大上周近 4.6% 的漲幅。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 75 美分或 0.9%，報每桶 82.80 美元。

4 月交割的汽油期貨價格小幅下跌 1.1%，收每加侖 2.59 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.1%，收每加侖 2.65 美元。

4 月交割的天然氣價格上漲 4.4%，收每百萬 Btu 1.92 美元。該期貨上周上漲 8%，但 2 月收低 11% 以上。

市場推動力

Global X 研究總監 Rohan Reddy 表示：「OPEC + 延長減產措施，此舉可能凸顯該組織對全球需求預期的悲觀情緒。」

他表示，一些 OPEC + 無法控制的因素，例如美國供應增加，也迫使 OPEC + 承壓減產，OPEC + 的挑戰向來是在「非 OPEC + 供應成長與全球需求停滯之間取得平衡。」

OPEC + 延長自願減產 220 萬桶 / 日的措施後，石油期貨價格最初上漲。令人意外的是，俄羅斯同意第二季額外自願減產和減少出口 47.1 萬桶 / 日。

OPEC + 表示，俄羅斯去年 4 月宣布自願減產 50 萬桶 / 日，此回在此基礎上宣布額外減產規模。俄羅斯去年 4 月宣布自願減產舉措將延用至今年年底。

Rystad Energy 高級副總裁 Jorge Leon 表示，總體減產的舉措「顯示 OPEC + 內部的強大團結」，去年 11 月部長級會議後，OPEC + 的團結性遭人質疑，當時安哥拉離開了 OPEC。

「這也顯示了 OPEC 在第二季捍衛每桶 80 美元以上價格下限的堅定決心。我們的市場評估顯示，如果 OPEC + 快速停止自願減產，油價下行的壓力將加劇，5 月油價將跌至每桶 77 美元。」他說。

另一方面，延續自願減產的決議也可能被視為「第二季需求前景不像去年 11 月 OPEC 所想的那樣樂觀」的跡象。