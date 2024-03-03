寬魚國際營運轉骨預告將首度配息 IU演唱會4月登場業績進補

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-03 15:23

這也是邱瓈寬率領寬魚團隊自 2017 年接手公司經營權以來首度配息，象徵經歷六年的體質調整之後，公司營運正式邁入正軌；寬魚去年營收 6.72 億元，創歷史新高，年增超過 11 倍。

展望 2024 年，邱瓈寬表示，今年續打巨星牌，繼年初的楊丞琳、王心凌演唱會後，4 月更邀來韓國天后 IU 在台北開唱；4 月下旬則有伍佰北美巡迴演唱會、以及 5 月上旬周華健在澳門開唱。

值得注意的是，IU 全新【2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN TAIPEI】世界巡迴演唱會，4 月 6、7 日在台北小巨蛋舉行；由於過去 IU 幾次在台演出，一票難求，睽違四年再度來台，首度登上萬人的台北小巨蛋，勢必引起搶票熱潮。

邱瓈寬透露，上半年寬魚製作主辦海內外演唱會檔期全滿，下半年也已談定多場巨星演唱會，將陸續公布。電影部分，寬魚再次開拓新題材，今年投資的青春校園愛情電影《我想和你在一起》將於暑假上檔，同步挹注營運。