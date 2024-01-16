雲豹能源128MW漁電共生場 成全台首件「光儲合一」案

雲豹能源 (6869-TW) 與旗下恩富資本今 (16) 日舉行「全台最大漁電共生場域啟用典禮」，該場域總裝置容量為 128MW，預估未來 20 年將帶來逾 37 億度發電量，發電收益近 200 億元。

此外，雲豹能源該場域也達成「光儲合一」目標，與子公司台普威能源攜手拿下經濟部能源署第一批儲能系統結合太陽光電設置標案，規劃設置 6.2MW/22MWh 儲能系統，成為全台第一件完工掛錶的光儲案場。未來將改善太陽光電間歇性供電問題，促進饋線利用率最大化，創造光電、儲能多重效益。

該漁電共生場域總裝置容量為 128MW，年發電量約 1.8 億度，相當於 5 萬戶家庭年用電量，每年可減少碳排放量 9.5 萬公噸。

此外，雲豹能源透過旗下售電子公司天能綠電，將其綠電轉供予國際半導體大廠美光、全球最大搜尋引擎龍頭等廠商使用，接軌國際減碳趨勢，展現公司能穩定供給綠電，滿足客戶綠電需求的深厚實力。

經濟部能源署署長游振偉指出，經過近兩年的努力，漁電共生已陸續展現成果，做到「漁業為主、綠能加值」目標，未來會在此基礎上，透過民間與政府、地方與中央共同合作，來加速漁電共生專區的建設，一方面活絡漁村經濟，一方面提供綠電，創造雙贏局面。

台南市政府經發局局長林榮川表示，很開心見證到全台最大漁電共生場域啟用滿週年，2022 年底啟用光電、2023 年初才開始養殖，事隔一年看到這裡的場域養殖順利且收成良好，為漁電共生作最完美的表率，未來台南市政府經發局將扮演好把關角色，幫助漁電共生建置更完整的發展體系，讓台灣綠能邁向光明未來。

雲豹能源董事長廖福生表示，全球能源轉型刻不容緩，身為台灣再生能源企業領頭羊必須在國際局勢下急流勇進，才能實踐低碳永續家園願景，旗下全台最大 128MW 漁電共生場域自 2022 年底啟用迄今滿一年，要感謝中央與地方的支持，以及地主與養殖戶的信任力挺，才能讓全台最具指標性的場域落成完工，漁民順利放養、收成，以漁電共生模範生姿態為台灣綠能轉型立下新典範。

雲豹能源與旗下恩富資本，歷時五年成功在台南北門區沿海地區整合 170 公頃魚塭，以養殖創新、綠能發展、地方共榮與生態維護為四大目標，成功打造出全台規模最大之漁電共生場域，並發揮「綠能界波克夏」強強聯手精神，結合創電、儲能與綠電交易打造多元營運模式。

雲豹該場域主要畫分為「養殖池」與「蓄水池」，養殖池主要放養文蛤，搭配混養虱目魚、白蝦作為工作魚；蓄水池則混養虱目魚及白蝦，預計今年全場域可達成 500 公噸以上的漁獲收成價值，未來加入吳郭魚等魚類養殖後，預估年漁獲量將超過 1500 公噸，為養殖戶成就高價值漁電收成環境。

雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹能源從 2018 年投入漁電共生領域，以真誠溝通、共創多贏的經營態度，致力打造共存共榮的示範場域。建置計畫不僅為當地增加 2500 個就業機會，秉持不改變漁民養殖型態、原地原樣的原則，並協助養殖戶技術升級與顧問服務，為漁電創造雙贏局面。